Российские предприниматели, применяющие контрольно-кассовую технику (ККТ), с 1 июля 2017 года переходят на онлайн-кассы.

Напомним, с 1 февраля текущего года традиционный кассовый чек перешел в форму обязательных электронных данных. Они будут храниться у оператора фискальных данных и налоговой службы. А с 1 июля, согласно закону 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа», такую кассовую технику будут обязаны применять большинство предпринимателей.



Так, все кассы обязаны подключаться к Интернету и отправлять электронные версии чеков в налоговую. Для этого у кассы вместо электронной контрольной ленты защищенной (ЭКЛЗ) должен быть фискальный накопитель — устройство для шифрования и защиты фискальных данных. Передавать информацию с фискального накопителя в налоговую будет посредник — оператор фискальных данных (ОФД). Дополнительно, помимо бумажного чека, владелец ККТ по запросу покупателя обязан направить электронную версию чека на адрес электронной почты или абонентский номер.

Те, у кого имелись аппараты старого образца, обязаны сменить их на новые до 1 июля. Именно с этой даты начинается передача данных финансовым операторам. Кроме того, многочисленная категория торговцев на патенте и на «вмененке» (единый налог на вмененный доход), которая до сих пор вообще не была обязана иметь ККТ, должна перейти на онлайн-кассы с 1 июля 2018 года.

Банкиры нашли «пробелы» в законе о применении контрольно-кассовой техники Кредитные организации — члены Ассоциации российских банков (АРБ) нашли «пробелы» в законе о применении контрольно-кассовой техники (ККТ) при расчетах платежными картами через Интернет. Об этом говорится в открытом письме АРБ министру финансов Антону Силуанову.



По мнению экспертов, на данный момент существует дефицит фискальных накопителей, которые должны быть встроены в кассовое оборудование, хотя некоторые компании по производству контрольно-кассовой техники опровергают эту информацию. «Уже понятно, что одномоментный переход на работу с онлайн-кассами не состоится: около 200—300 тысяч касс оплачено магазинами, но это оборудование пока не поставлено из-за того, что сейчас существует дефицит фискальных накопителей, которые должны быть встроены в кассовое оборудование», — считает руководитель проекта «МодульКасса» Максим Митусов.

Минфин уже разъяснил, что штрафовать компании, которые заключили договор на поставку оборудования в разумные сроки, но еще не успели его получить, после 1 июля не будут. Фактически, переход на 54-ФЗ в России закончится не раньше начала осени. Эффект от нововведения можно будет ожидать через год-полтора.

По словам Максима Митусова, можно выделить семь главных изменений, которые коснутся всех розничных точек:

Кассы нового образца будут в автоматическом режиме передавать в налоговые органы всю информацию о товаре, его стоимости, объемах продаж и так далее. Покупатели смогут получать чеки, в которых указаны товарные позиции, налоговые ставки, коды и прочая информация, которую можно проверить. Те, кто делает покупки через Интернет, будут в течение пяти минут после оплаты получать чек на электронную почту. Предпринимателям придется потратиться на покупку оборудования, его настройку, постановку на учет и обслуживание. Технических проблем тут не избежать, и это создаст дополнительную нагрузку на бизнес. Все ретейлеры вынуждены будут выйти из тени и пробивать только легальные чеки. Создавать конкурентные преимущества за счет неуплаты налогов больше не удастся, и от этого выиграют добропорядочные продавцы. Ключевым вопросом станет эффективность и качество ведения бизнеса. Онлайн-кассы сильно изменят рынок, поскольку многие честные бизнесы получат хорошие преференции и начнут расти. Регистрация онлайн-касс, в которые необходимо ввести весь список продаваемых товаров, заставит предпринимателей навести порядок в делопроизводстве. Особенно это касается малого бизнеса, где до сих пор учет ведется в тетрадке, без какого-либо анализа продаж. Автоматизация позволит разобраться, как на самом деле идут дела, увидеть объемы продаж; понять, какие товары идут лучше, а какие хуже. В итоге малый бизнес сделает качественный информационный рывок, и это создаст массу новых возможностей. Предприниматели смогут контролировать своих продавцов и кассиров, получать информацию о выручке в режиме онлайн и считать эффективность розничных точек. Это даст бизнесу в целом возможность больше зарабатывать. «Благодаря онлайн-кассам потери малого и среднего бизнеса от воровства персонала и затоваренности могут снизиться не менее чем на 5%. То есть предприниматели за счет более качественного управления получат (точнее, не потеряют) десятки миллиардов рублей. Это отразится на всей российской экономике в целом», — считает Митусов.

В полную силу закон вступит с 1 июля 2018 года. С этого момента абсолютно все предприниматели, имеющие дело с приемом наличных средств, независимо от системы налогообложения, должны перейти на новые кассы.

Директор производства компании «Эвотор» Сергей Зорин отмечает, что производители вновь столкнутся с тем, что предприниматели будут откладывать переход на новый порядок на последний момент и надеяться, что все отменят. Из-за чего возможен ажиотаж к 1 июля 2018 года.

Как ранее сообщалось, закон не коснется продавцов газет и журналов, мелкооптовых продавцов овощей и фруктов и других мелкорозничных продавцов продовольственных и непродовольственных товаров.

Касса уходит в онлайн Индустрия торговли и услуг на пороге кардинальных перемен. С 1 февраля 2017 года традиционный кассовый чек официально переходит в форму обязательных электронных данных. Они будут храниться у оператора фискальных данных и налоговой службы. Что это меняет для покупателей и продавцов?

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Алексей Федоров на конференции о применении онлайн-касс в сфере e-commerce отметил, что 54-ФЗ также не коснется иностранных интернет-магазинов, поставляющих товар в Россию. «В этом году наблюдается 14-процентный рост интернет-торговли в России. К концу года общий оборот составит 1 триллион 150 миллиардов рублей в российской торговле, из них 240 миллиардов — это первый квартал. Иностранных интернет-магазинов не коснется 54-ФЗ. Они снова оказываются за фискальной чертой без налоговых пошлин и без применения фискальной техники. Вот эти 89 миллиардов рублей в первом квартале и 420 миллиардов рублей за весь год — они завезут в Россию разного товара в обход 54-ФЗ. Они все более и более популярны. Рост импортных интернет-магазинов составил 26%, и это большая проблема», — подытожил Федоров.

По данным ФНС, на текущий момент подключено порядка 850 тыс. онлайн-касс, это три четверти розницы. В настоящее время в России действует порядка 1 150 тыс. кассовых аппаратов. Таким образом, на новую систему перешло 75% торговых точек. Онлайн-кассы ежедневно передают в ФНС России информацию более чем о 70 млн чеках.

Налоговая служба выдала разрешение десяти операторам фискальных данных, 27 производителей включили в реестр 80 моделей касс, в том числе бюджетных, стоимостью до 18 тыс. рублей, которые можно заказать на сайте производителей. Важной новацией реформы стал запуск кабинета ККТ на сайте ФНС России, через который можно зарегистрировать кассу за несколько минут без визита в инспекцию.

Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru