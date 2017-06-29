Доллар и евро завершили основную валютную сессию ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара на 19:00 мск повысился на 5 копеек по сравнению со значением закрытия предыдущего дня и составил 59,25 рубля. Курс евро вырос на 28 копеек, остановившись на отметке 67,67 рубля.

Максимальный курс сделки по доллару равнялся 59,28 рубля, минимальный — 58,91. Всего за торговый день совершено 33 166 сделок на 3 млрд 310 млн 426 тыс. долларов.

Максимальный курс сделки по евро составил 67,72 рубля, минимальный — 67,12. Всего за торговый день совершены 6 074 сделки на 267 млн 732 тыс. евро.