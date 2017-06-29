Центробанк предложил установить трехлетний переходный период для введения нового регулирования банковских групп и холдингов, сообщили в пресс-службе ЦБ.

«Необходимо установить трехлетний переходный период для вступления в силу норм по регулированию деятельности кредитных организаций, банковских групп и банковских холдингов. В частности, требования в отношении создания органов управления банковской группы, банковского холдинга будут применяться с 1 января 2020 года, а в части норм регулирования банковских холдингов — с 1 января 2021 года», — отмечается в релизе.

Так, предлагается установить равное регулирование для банковских холдингов и групп, что полностью отвечает международным подходам. Для создания равных условий для участников рынка ЦБ направил в Минфин России предложения по внесению изменений в федеральные законы «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и «О банках и банковской деятельности» в части совершенствования регулирования деятельности банковских групп и холдингов.

«До недавних пор деятельность банковских холдингов регулировалась гораздо мягче, чем банковских групп. На холдинги распространялись только требования об уведомлении Банка России об образовании банковского холдинга и о создании его управляющей компании, о раскрытии информации, а также о представлении в Банк России отчетности о рисках холдинга. После внесения изменений в законодательство банковские холдинги должны будут соблюдать обязательные нормативы, надбавки к нормативам достаточности капитала, требования к системам управления рисками и капиталом, внутреннего контроля. На руководителей головной организации банковского холдинга будут распространяться такие же требования к деловой репутации и квалификации, как для топ-менеджеров кредитных организаций. Надзор за деятельностью этих холдингов будет возложен на Банк России», — пояснили в ЦБ.



Кроме того, устанавливается обязанность собственников банковского холдинга, в которых есть участники, осуществляющие нефинансовую деятельность, обособить банковско-финансовую деятельность в субхолдинг и создать управляющую компанию банковского холдинга, следует из сообщения.

Согласно документу, понятие «банковский холдинг» будет распространяться также на неформальные объединения кредитных и некредитных финансовых организаций, имеющих одних и тех же собственников. Банки, входящие в банковские холдинги, помимо собственных рисков, принимают на себя также риски, связанные с деятельностью других его участников, заключили в Центробанке.