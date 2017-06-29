Тинькофф Банк запустил сервис «Тинькофф Недвижимость». Теперь пользователь сайта Tinkoff.ru может выбрать, забронировать для просмотра и купить квартиру на первичном рынке недвижимости, сообщили в пресс-службе финучреждения.
«На Тинькофф Недвижимости» есть вся информация, необходимая при выборе жилья, — наличие и цены, схема планировки, описание квартир и застройщиков, инфраструктура района. При поиске можно отфильтровать предложения по району, типу недвижимости, застройщику, планировке, этажу и другим параметрам. Чтобы подобрать объект или получить консультацию по конкретному предложению, пользователь может обратиться к менеджеру сервиса недвижимости Тинькофф Банка. Прямо на сайте «Тинькофф Недвижимости» пользователь может назначить осмотр понравившейся квартиры и забронировать ее на несколько дней. Пока действует бронь, застройщик снимает квартиру с продажи. Таким образом, бронирование квартиры дает пользователю несколько дней на принятие решения», — отмечается в релизе.
После осмотра квартиры можно купить квартиру у застройщика напрямую или оформить ипотечный кредит на сайте банка.
Партнерами сервиса Тинькофф Банка стали крупнейшие девелоперы жилой недвижимости. На данный момент пользователям доступны квартиры в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Казани и Перми — всего 695 объектов. Список партнеров и городов будет постоянно пополняться, добавили в Тинькофф Банке.
АО «Тинькофф Банк» — моноофисный банк, подконтрольный бизнесмену Олегу Тинькову. Ключевые сегменты, в которых работает финучреждение, — кредитные карты и вклады частных лиц. С недавних пор банк обслуживает также и юридических лиц. Основная особенность — дистанционная работа с клиентами с использованием современных каналов связи и через представителей.
На текущий момент Олег Тиньков контролирует пакет в 53,52% акций банка. Доля в 30,41% акций находится в свободном обращении на Лондонской бирже (в форме GDR). Менеджмент TCS Group Holding PLC контролирует долю в 6,07%. Фонд Vostok Emerging Finance владеет долей в 3,49%, Baring Vostok — 2,88%, Goldman Sach’s — 2,19%, Horizon Capital — 1,44%.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 211,07 млрд рублей (40-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 34,19 млрд, кредитный портфель — 137,55 млрд, обязательства перед населением — 121,41 млрд.