Тинькофф Банк запустил сервис «Тинькофф Недвижимость». Теперь пользователь сайта Tinkoff.ru может выбрать, забронировать для просмотра и купить квартиру на первичном рынке недвижимости, сообщили в пресс-службе финучреждения.



«На Тинькофф Недвижимости» есть вся информация, необходимая при выборе жилья, — наличие и цены, схема планировки, описание квартир и застройщиков, инфраструктура района. При поиске можно отфильтровать предложения по району, типу недвижимости, застройщику, планировке, этажу и другим параметрам. Чтобы подобрать объект или получить консультацию по конкретному предложению, пользователь может обратиться к менеджеру сервиса недвижимости Тинькофф Банка. Прямо на сайте «Тинькофф Недвижимости» пользователь может назначить осмотр понравившейся квартиры и забронировать ее на несколько дней. Пока действует бронь, застройщик снимает квартиру с продажи. Таким образом, бронирование квартиры дает пользователю несколько дней на принятие решения», — отмечается в релизе.

После осмотра квартиры можно купить квартиру у застройщика напрямую или оформить ипотечный кредит на сайте банка.

Партнерами сервиса Тинькофф Банка стали крупнейшие девелоперы жилой недвижимости. На данный момент пользователям доступны квартиры в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Казани и Перми — всего 695 объектов. Список партнеров и городов будет постоянно пополняться, добавили в Тинькофф Банке.