Аналитики страховой компании «АльфаСтрахование» назвали топ-10 самых «дорогих» марок автомобилей для страховщиков по ОСАГО. Эксперты определили коэффициент убыточности для каждой марки — то есть сколько рублей выплатит компания на каждый рубль, заплаченный автовладельцем за полис ОСАГО для конкретной марки авто (без учета выплат по мошенническим схемам и по требованиям «автоюристов»), следует из релиза страховщика.



«Структура лидеров неочевидна, география производства обширна, как и выявленный ценовой сегмент, да и особого разрыва в убыточности нет. Поэтому первое и второе места в силу социального компромисса — за водителями автомобилей Jaguar и Daewoo. Выплаты по ним превышают сборы по ОСАГО с владельцев машин этих марок на 143% и 140% соответственно. Третье и четвертое места за водителями автомобилей отечественных производителей «ГАЗ», где на каждый рубль премии страховщики выплачивают 1,35 рубля выплат, и «ВАЗ», за ошибки владельцев которых страховщики выплачивают по 1,34 рубля на каждый рубль сданной премии», — отмечается в сообщении.

Пятое и шестое места заняли японские Datsun и Daihatsu с показателями сверхубыточности в 133% и 132% к сборам. За ними следует китайская Geely. Убыточность по данной марке — 130% к сборам. Последние три места в десятке самых убыточных для страховщиков марок автомобилей занимают Infinity и Subaru, где убыточность достигает 100%. Чуть менее «дорогими» для компании являются водители Honda (96%).

«Есть и еще один неизменный тренд: практически все автомобили из топа любимы таксистами и таксопарками, на них лучшие условия по лизингу и финансовый инструментарий в целом, они доступнее. Распространенностью объясняется высокий средний убыток и очень высокая частота наступления страховых случаев: эксплуатация 24 часа в сутки 365 дней в году приводит (что логично) к более высокой частоте аварий и, как следствие, выплат. Свою лепту вносят и «Газели», — комментирует руководитель управления андеррайтинга обязательных видов «АльфаСтрахования» Денис Макаров.

При расчете коэффициента убыточности из списка оцениваемых марок были исключены любые автомобили кроме легковых: мото, спец- и грузовая техника, прицепы, тракторы, а также троллейбусы и другой городской транспорт, LCV (малотоннажные грузовые автомобили) любых производителей. Расчеты приведены на 15 июня 2017 года, коэффициент указан за предшествующий год, добавили в «АльфаСтраховании».



Согласно закону об ОСАГО, чтобы деятельность страховщика по ОСАГО была хотя бы похожа на безубыточную, коэффициент убыточности в рамках действующих тарифов не должен превышать 77%.