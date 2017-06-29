Курс евро на Московской бирже обновил максимум с начала декабря

Курс евро на Московской бирже в ходе вечерних торгов четверга превысил 68 рублей впервые с начала декабря 2016 года.

По состоянию на 20:00 мск стоимость единой европейской валюты повысилась на 64 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, составив 68,03 рубля. К этому времени курс доллара вырос на 31,75 копейки, до 59,5175 рубля.

Между тем старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова перед закрытием фондовых торгов в России прогнозировала, что, учитывая происходящее в евро/долларе с обновлением 12-месячных пиков, вполне можно ожидать еще одной попытки укрепления рубля.



«Это задержит американскую валюту в диапазоне 58,7—60 рублей еще на какое-то время. Евро/рубль проведет пятницу в коридоре 66,8—67,75», — говорила она.

В четверг цена барреля Brent поднималась выше 48 долларов, обновив максимумы двух недель. «Вся проблема в том, что с фундаментальной точки зрения для рынка сырья ничего принципиальным образом не изменилось. Как только «быкам» надоест покупать, откат окажется таким же масштабным, как и наблюдаемый сейчас рост», — указывала Бодрова. По состоянию на 20:00 мск баррель Brent стоит 47,46 доллара.