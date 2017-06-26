В Межтопэнергобанке наблюдаются задержки в проведении платежей, офисы финучреждения работают в обычном режиме. Как стало известно Банки.ру, жуковский интернет-провайдер «Прогтех» на своем сайте разместил следующее объявление для клиентов: «Уважаемые абоненты! По техническим причинам просим вас с 28 июня 2017 года не осуществлять платежи через ПАО «Межтопэнергобанк».



В службе техподдержки «Прогтеха» эту информацию подтвердили. «Не знаю, с чем это связано, но оплачивать (наши услуги связи. — Прим.ред.) нужно через другие сервисы, — уточнил оператор Максим. — Как нам сообщили, в дальнейшем также не стоит оплачивать через него (Межтопэнергобанк)».

В кол-центре Межтопэнергобанка также подтвердили наличие временных проблем. «Есть проблемы, пока мы не знаем, чем это все закончится, но правильно пишут — пока, наверное, не стоит, — сказал оператор кол-центра, отвечая на вопрос о проведении платежей через банк. — Нам приятно, что вы выбрали наш банк, но пока мы не знаем, чем закончится текущая непростая ситуация, которая у нас есть в банке. Пока у нас нет точной информации. Продукты у нас открываются, но сейчас мы пока не рекомендуем (этого делать)».

«Про технические причины — чистая правда, есть кое-какая задержка с проведением платежей коммунальных и других операторов. Когда (эта проблема) решится, пока неизвестно. Все офисы работают в обычном режиме», — прокомментировал ситуацию порталу Банки.ру представитель управления маркетинга Межтопэнергобанка Евгений Николаев. Он также добавил, что в офисах можно открыть любые продукты банка.

Межтопэнергобанк занимает среди банков России 107 место по величине активов. Он также входит в топ-100 кредитных организаций по величине капитала, общему кредитному портфелю и розничному портфелю депозитов.

Из открытых источников известно, что в четверг, 29 июня, должно было состояться заседание совета директоров (наблюдательного совета) Межтопэнергобанка. Однако на момент написания заметки Банки.ру не удалось получить информацию о принятых на нем решениях. В повестке заседания среди пунктов для обсуждения указан, в частности, вопрос «О прекращении обязательств по договорам субординированного займа».

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru