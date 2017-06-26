В Межтопэнергобанке наблюдаются задержки в проведении платежей, офисы финучреждения работают в обычном режиме. Как стало известно Банки.ру, жуковский интернет-провайдер «Прогтех» на своем сайте разместил следующее объявление для клиентов: «Уважаемые абоненты! По техническим причинам просим вас с 28 июня 2017 года не осуществлять платежи через ПАО «Межтопэнергобанк».
В службе техподдержки «Прогтеха» эту информацию подтвердили. «Не знаю, с чем это связано, но оплачивать (наши услуги связи. — Прим.ред.) нужно через другие сервисы, — уточнил оператор Максим. — Как нам сообщили, в дальнейшем также не стоит оплачивать через него (Межтопэнергобанк)».
В кол-центре Межтопэнергобанка также подтвердили наличие временных проблем. «Есть проблемы, пока мы не знаем, чем это все закончится, но правильно пишут — пока, наверное, не стоит, — сказал оператор кол-центра, отвечая на вопрос о проведении платежей через банк. — Нам приятно, что вы выбрали наш банк, но пока мы не знаем, чем закончится текущая непростая ситуация, которая у нас есть в банке. Пока у нас нет точной информации. Продукты у нас открываются, но сейчас мы пока не рекомендуем (этого делать)».
«Про технические причины — чистая правда, есть кое-какая задержка с проведением платежей коммунальных и других операторов. Когда (эта проблема) решится, пока неизвестно. Все офисы работают в обычном режиме», — прокомментировал ситуацию порталу Банки.ру представитель управления маркетинга Межтопэнергобанка Евгений Николаев. Он также добавил, что в офисах можно открыть любые продукты банка.
Межтопэнергобанк занимает среди банков России 107 место по величине активов. Он также входит в топ-100 кредитных организаций по величине капитала, общему кредитному портфелю и розничному портфелю депозитов.
Из открытых источников известно, что в четверг, 29 июня, должно было состояться заседание совета директоров (наблюдательного совета) Межтопэнергобанка. Однако на момент написания заметки Банки.ру не удалось получить информацию о принятых на нем решениях. В повестке заседания среди пунктов для обсуждения указан, в частности, вопрос «О прекращении обязательств по договорам субординированного займа».
Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru
ПАО «Межтопэнергобанк» — средний по размеру активов столичный банк, ключевыми владельцами которого являются его топ-менеджеры. Основные направления деятельности — кредитование и обслуживание счетов коммерческих организаций, привлечение средств граждан во вклады, операции с валютой и ценными бумагами. Ключевыми источниками финансирования выступают депозиты физических лиц (57,14%) и средства корпоративных клиентов (21,07%).
В настоящее время основными бенефициарами банка являются председатель правления, член совета директоров Юрий Шутов (24,97%), члены совета директоров Игорь Сулькис (19,73%) и Владимир Гребеньков (11,87%), Александр и Светлана Забелины (супруги, совместно — 5,61%), члены правления Марина Немцова (5,82%) и Константин Котельников (5,15%), Игорь Перминов (5,71%), Игорь Меньшенин (4,30%), председатель совета директоров Андрей Волынец (5,27%), члены правления Игорь Грабовой (4,13%) и Александр Астанков (3,23%), Елена Самошкина (1,41%), член совета директоров Вил Асирян (1,19%) и акционеры-миноритарии (1,61%). Стоит также отметить, что номинальным держателем некоторой части акций выступает сама кредитная организация.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 43,32 млрд рублей (107-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 6,71 млрд, кредитный портфель — 31,06 млрд, обязательства перед населением — 26,45 млрд.