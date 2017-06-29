Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings поместило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента МТС Банка на пересмотр с возможностью понижения. На данный момент рейтинг финучреждения находится на уровне «B+», следует из релиза Fitch.
«Рейтинговое действие последовало за аналогичным действием в отношении мажоритарного акционера банка — АФК «Система» в связи с предписанием российского суда о заморозке значительных активов «Системы», в том числе 31,76% акций ПАО «Мобильные ТелеСистемы» в рамках иска «Роснефти» против АФК «Система», — отмечается в сообщении.
В среду Fitch поместило рейтинги АФК «Система» и МТС в список на пересмотр с возможностью понижения. «Судебный запрет и последующее за ним решение судебного пристава ограничивают способность АФК «Система» контролировать значительную часть своих активов и могут уменьшить поток дивидендов в холдинговую компанию. Обзор по рейтингам, скорее всего, будет завершен, когда Fitch получит больше ясности в отношении финансовых последствий судебного процесса и их последствий для АФК «Система» и МТС», — заявляли в Fitch.
По мнению Fitch, значительная часть дополнительных средств МТС может понадобиться для покрытия потенциальных убытков «Системы» в рамках судебного процесса.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings поместило рейтинги акционерной финансовой корпорации «Система» (АФК «Система») и ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) в список на пересмотр с возможностью понижения, следует из релиза Fitch.
ПАО «МТС Банк» — крупный по размеру активов универсальный финансовый институт, дочерняя структура ПАО «АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Приоритетными направлениями деятельности выступают розничное и корпоративное кредитование, обслуживание счетов юрлиц, операции с ценными бумагами и на валютном рынке, межбанковское кредитование, выпуск пластиковых карт, привлечение средств граждан во вклады. Основными источниками фондирования выступают средства физических и юридических лиц. В сентябре 2012 года к МТС Банку был присоединен Далькомбанк с достаточно обширной сетью подразделений на Дальнем Востоке.
На текущий момент основным бенефициаром банка является Владимир Евтушенков, владеющий 46,14% акций общества, ПАО «Мобильные ТелеСистемы» контролирует 26,37%, Ситибанк — 12,20%, Нордеа Банк — 1,26%, Дмитрий Зубов — 0,73%, АО «ПромторгЦентр» — 0,72%, ПАО «МГТС» — 0,24%, ООО «Нотрис» — 0,22%, АО «Регион» — 0,18%, ООО «Система Телеком Активы», ЗАО «Ламинея» — по 0,15%, АО «Вымпел-С» — 0,06%. Доля в 11,58% акций распределена между миноритариями.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 153,50 млрд рублей (51-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 22,38 млрд, кредитный портфель — 77,14 млрд, обязательства перед населением — 69,89 млрд.