Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings поместило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента МТС Банка на пересмотр с возможностью понижения. На данный момент рейтинг финучреждения находится на уровне «B+», следует из релиза Fitch.



«Рейтинговое действие последовало за аналогичным действием в отношении мажоритарного акционера банка — АФК «Система» в связи с предписанием российского суда о заморозке значительных активов «Системы», в том числе 31,76% акций ПАО «Мобильные ТелеСистемы» в рамках иска «Роснефти» против АФК «Система», — отмечается в сообщении.

В среду Fitch поместило рейтинги АФК «Система» и МТС в список на пересмотр с возможностью понижения. «Судебный запрет и последующее за ним решение судебного пристава ограничивают способность АФК «Система» контролировать значительную часть своих активов и могут уменьшить поток дивидендов в холдинговую компанию. Обзор по рейтингам, скорее всего, будет завершен, когда Fitch получит больше ясности в отношении финансовых последствий судебного процесса и их последствий для АФК «Система» и МТС», — заявляли в Fitch.

По мнению Fitch, значительная часть дополнительных средств МТС может понадобиться для покрытия потенциальных убытков «Системы» в рамках судебного процесса.

Fitch поместило рейтинги МТС и АФК «Система»​ на пересмотр с возможностью понижения​ Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings поместило рейтинги акционерной финансовой корпорации «Система» (АФК «Система») и ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) в список на пересмотр с возможностью понижения, следует из релиза Fitch.