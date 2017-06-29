Минэкономразвития запустило новую программу льготного кредитования для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), сообщили в пресс-службе ведомства.

«Мы даем официальный старт новой программе возмещения, — заявил статс-секретарь – заместитель министра экономического развития РФ Олег Фомичев. — Федеральным бюджетом на ее реализацию в 2017 году предусмотрено более 350 миллионов рублей». Общий объем кредитов, предоставленных субъектам МСП, в рамках программы возмещения в этом году должен составить 50 млрд рублей.



Размер субсидии в рамках программы возмещения для кредитных организаций будет рассчитываться исходя из разницы между значением ключевой ставки ЦБ (9%) на дату выплаты субсидии и значением процентной ставки, установленной ЦБ по «Программе 6,5», отметили в ведомстве.



Кроме того, выбраны уполномоченные банки по программе возмещения: Сбербанк, ВТБ и Россельхозбанк. Соглашения о предоставлении субсидии будут заключены с финучреждениями в июле 2017 года, заключили в МЭР.