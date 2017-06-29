Кировский районный суд Петербурга приговорил Станислава Большакова, открывшего подпольный банк для отмывания денег, к трем годам лишения свободы условно, сообщили в четверг РАПСИ в Объединенной пресс-службе судов (ОПС) Петербурга.

«Суд счел доказанным, что Большаков, являясь одним из организаторов подпольного банка через подставные фирмы помогал неустановленным лицам обналичивать денежные средства, и в период с 2012 по 2016 годы обналичил более 242 миллионов рублей», — сказал собеседник агентства. Как сообщили в ОПС, Большаков полностью признал свою вину, в содеянном раскаялся, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно и штрафа в размере 100 тыс. рублей.