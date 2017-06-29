Арбитражный суд Владимирской области удовлетворил заявление Центробанка о признании несостоятельным (банкротом) Владпромбанка, следует из картотеки материалов дел суда.

Напомним, ЦБ с 28 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Владпромбанка. «Высокая вовлеченность ООО «Владпромбанк» в проведение тех или иных сомнительных операций в условиях неоднократного применения надзорным органом мер, направленных на исключение участия банка в обслуживании отдельных сегментов теневого рынка, свидетельствовала об отсутствии намерений руководства и собственников банка осуществлять мероприятия по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банком России принято решение о выводе ООО «Владпромбанк» с рынка банковских услуг», — отмечалось в релизе регулятора.

«Дыра» в балансе Владпромбанка составила 3,193 млрд рублей. По результатам обследования активы банка оцениваются в 1,844 млрд рублей, обязательства — в 5,037 млрд рублей.

Согласно информации, опубликованной Центробанком 20 июля 2017 года, оценка активов Владпромбанка с учетом результатов обследования составляет 1,815 млрд рублей, обязательств — чуть меньше 5,042 млрд. Уточненная оценка «дыры» превышает 3,226 млрд рублей.

