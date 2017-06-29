Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги по обязательствам в иностранной валюте Международного инвестиционного банка (МИБ) на уровне «ВВВ/А-2». Прогноз — «стабильный», следует из релиза S&P.



«В нашей оценке профиля финансовых рисков МИБ как «сильного» учитываются чрезвычайно сильные показатели капитализации: рассчитанный аналитиками S&P Global Ratings коэффициент достаточности капитала, скорректированного с учетом рисков (risk-adjusted capital — RAC), до поправок на риски концентрации и диверсификацию, составлял 40,4% в конце 2016 года. Коэффициент RAC МИБ составляет 37,7% (по сравнению с 31,5% в конце 2015 года), если в соответствии с нашей методологией мы учитываем корректировки, специфические для международных финансовых организаций (главным образом поправки на риски концентрации, связанные с деятельностью в одной стране — России). Указанные коэффициенты МИБ сопоставимы с коэффициентами других международных финансовых организаций. Повышение уровня диверсификации портфеля обусловило улучшение показателя RAC. Мы прогнозируем снижение этих коэффициентов в течение ближайшего года в связи с ожидаемым ростом кредитного портфеля, однако они, вероятно, останутся выше 23%, что обусловливает нашу высокую оценку профиля финансовых рисков банка», — отмечается в сообщении.

Аналитики S&P могут повысить рейтинги банка, если будут отмечать устойчивое улучшение показателей качества портфеля ликвидных активов, темпы роста кредитного портфеля станут соответствовать ожиданиям экспертов, а коэффициент достаточности капитала останется высоким. При этом рейтинги МИБ могут быть понижены, если «мы будем отмечать более быстрое, чем мы в настоящее время прогнозируем, ухудшение показателей достаточности капитала или ухудшение отношений между банком и его акционерами», заключили в S&P.

МИБ был образован в 1970 году на основании межправительственного соглашения, банк имеет статус международной организации. Он освобожден от уплаты таможенных пошлин, прямых налогов и ограничений на экспортно-импортные операции; на него не распространяются санкции, введенные в отношении России. Акционерами МИБ являются девять государств.