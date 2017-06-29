В Забайкалье задержаны интернет-мошенники, похитившие десятки миллионов рублей с банковских счетов граждан с помощью вредоносной программы, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



«В течение полутора лет четверо жителей Читы распространяли вредоносное программное обеспечение (вирус) под устройства средств связи. Сведения, полученные с помощью вируса, злоумышленники передавали на специально созданные интернет-ресурсы, с которых через онлайн-сервисы самообслуживания клиентов банка осуществлялось хищение денежных средств граждан, проживающих на территории России. Уведомления о списании блокировались вредоносной программой. О совершении в отношении них преступлений потерпевшие узнавали спустя длительное время при личном обращении в банк», — отметили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемых на период следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. «В настоящее время устанавливаются потерпевшие от действий злоумышленников. У сотрудников правоохранительных органов имеются основания полагать, что их более тысячи. По предварительной информации, суммы похищенных денежных средств исчисляются десятками миллионов рублей», — заключили в МВД.