ПАО «Банк «СИАБ» — небольшой по размеру активов региональный банк (Санкт-Петербург), ориентированный на обслуживание и кредитование корпоративных клиентов домашнего региона (в том числе представителей малого и среднего бизнеса), привлечение средств граждан во вклады, операции с облигациями и на валютном рынке. Основные источники фондирования — средства физических и юридических лиц.

На сегодняшний день доля контролирующего бенефициара банка Эдуарда Таубина, возглавляющего совет директоров, составляет 70,66% акций. В число бенефициаров также входят члены совета директоров Андрей Алексеев (9,89%), генеральный директор ООО «Северные Стрелы» Дмитрий Кузьминов и президент — председатель правления банка Галина Ванчикова (по 8,73% у каждого), член правления Алексей Митюгов (1,55%). На долю акционеров-миноритариев приходится 0,44%.

По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 8,94 млрд рублей (218-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,19 млрд, кредитный портфель — 3,18 млрд, обязательства перед населением — 3,72 млрд.