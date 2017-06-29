Акционеры мобильного оператора МТС на годовом общем собрании утвердили дивиденды по результатам 2016 года в размере 31,2 млрд рублей, сообщили в пресс-службе компании.



«Выплатить дивиденды за полный 2016 год в размере 15,6 рубля на одну обыкновенную именную акцию МТС номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая (31,2 рубля на одну АДР) и назначить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 10 июля 2017 года. Совокупный объем выплат акционерам МТС по итогам 2016 года составит 31,17 миллиарда рублей, выплаты планируется завершить до 14 августа 2017 года», — говорится в релизе.



В апреле 2016 года совет директоров МТС утвердил новую дивидендную политику на 2016—2019 годы, согласно которой компания будет выплачивать акционерам ежегодно 25—26 рублей на акцию двумя полугодовыми платежами. Минимальный уровень выплат не будет ниже 20 рублей на акцию.

Прошлым летом МТС выплатили акционерам по итогам 2015 года 28 млрд рублей, или 14,01 рубля на акцию. Таким образом, этим летом акционеры МТС получат больше, чем прошлым.