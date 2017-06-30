Американские фондовые индексы упали по итогам торгов четверга.

Индекс широкого рынка S&P 500 потерял по сравнению с уровнем предыдущего закрытия 0,86% и составил 2 419,7 пункта. Промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,78% до 21 287,03 пункта. Высокотехнологичный Nasdaq ушел вниз на 1,44% — к отметке 6 144,35.

Эксперт компании «БКС Экспресс» Альберт Короев уточняет, что индекс S&P 500 в четверг обновил месячные минимумы. «Еще во вторник котировки акций представителей IT-сектора рванули вниз после сообщений о штрафе Google со стороны ЕС, и если в среду просадку удалось выкупить, то вчера последовала еще более серьезная волна продаж. Индекс сектора просел на 1,83%», — объясняет он.

«Из 11 (секторов) лишь два закрыли день ростом — банковский и энергетический после публикации положительных результатов стресс-тестирования банков и благодаря продолжающемуся восстановлению цен на нефть соответственно. Продажи проходили на фоне продолжающегося ослабления доллара и роста ставок на долговом рынке, спровоцированного в начале недели заявлениями главы ЕЦБ, намекающего на сворачивание стимулирования, — комментирует эксперт. — В то же время статистика по ВВП, обнародованная в четверг, превысила ожидания аналитиков. Рост показателя в первом квартале пересмотрен с 1,2% до 1,4%».

