Минфин поддержал идею Счетной палаты штрафовать банки, которые воспользовались антикризисной правительственной программой помощи, но при этом не нарастили объемы кредитования реального сектора. Штрафы предполагаются в объеме не более 2% полученной в рамках докапитализации суммы. Решение принял наблюдательный совет Агентства по страхованию вкладов (АСВ), рассказал «Известиям» замминистра финансов Алексей Моисеев.

«Максимальный штраф — 2% от тех денег, которые они получили, на усмотрение совета директоров. Некоторые банки получили по 100 миллионов рублей — к таким банкам будут применяться, конечно, копеечные штрафы», — сообщил Моисеев.



По его словам, АСВ приняло решение применять штрафы ко всем нарушающим условия программы банкам — размер финансовых санкций будет определяться советом директоров АСВ. «Штрафы будут применяться только к тем банкам, по которым выявили нарушения, связанные с двумя условиями: превышение уровня зарплаты или ненаращивание кредитования положенными темпами, то есть на 1% в месяц», — уточнил замминистра финансов.

В пресс-службе Минфина факт рассмотрения вопроса о штрафах на заседании совета директоров АСВ подтвердили. Вместе с тем там отметили, что «санкции к банкам должны применяться в рамках осуществления Банком России полномочий по надзору за деятельностью кредитных организаций», при этом согласились с тем, что «целесообразно применение санкций», предусмотренных соглашением с банками о докапитализации.

В АСВ сообщили, что программа докапитализации накладывает на банки определенные обязательства, невыполнение которых влечет наложение санкций. При этом в агентстве не прокомментировали конкретные итоги собрания совета директоров, прошедшего во вторник.

Напомним, правительство в 2015 году из-за ухудшения ситуации в экономике экстренно докапитализировало крупнейшие банки на 1 трлн рублей, выдав им в капитал облигации федерального займа (ОФЗ). Участие в программе обязывает банки выполнять ряд условий, самое главное из которых — увеличивать кредитный портфель на 1% ежемесячно через ипотеку, ссуды малому и среднему бизнесу и проектам по приоритетным направлениям, определенным государством. Счетная палата неоднократно указывала, что банки оказались неспособны выполнить это условие, и настаивала на штрафах.



За время действия программы банки направили 80% полученных от государства денег на пополнение оборотных средств, а на инвестпроекты — лишь 4,5%, выявила Счетная палата. При этом докапитализированные банки по итогам 2015 года сгенерировали около 30% убытков, полученных банковским сектором, а по итогам 2016-го — уже более 40%.

В случае наложения штрафов банки рискуют не очень большими суммами, уверены эксперты, поэтому эффект может быть и не достигнут.