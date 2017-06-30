Сенат конгресса США переоформил свой законопроект об ужесточении антироссийских санкций с учетом конституционных требований и вновь направил его на рассмотрение палаты представителей. Как стало в четверг вечером известно корреспонденту ТАСС из источников на Капитолийском холме, в новом варианте документ принят «с общего согласия» сенаторов. Таким образом, он считается одобренным всеми 100 голосами, тогда как прежде двое законодателей все же были против.

Палата теперь займется этим законопроектом после перерыва на 4 июля, когда в США будет отмечаться главный национальный праздник — День независимости, сказал один из специалистов.



Сенат конгресса США возобновляет работу после праздничных каникул 10 июля, палата представителей — 11 июля. До этого 7—8 июля в Гамбурге должен пройти саммит «двадцатки», на котором ожидается первая личная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.