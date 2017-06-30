Генпрокуратура России уже во второй раз потребовала от МВД не затягивать расследование скандального уголовного дела о хищении у ряда российских банков более 20 млрд рублей компанией JFC и лично ее экс-главой Владимиром Кехманом. На днях он ушел в отпуск по уходу за ребенком и уехал из России. Если он не вернется в ближайшее время на родину, его могут объявить в розыск, пишет «Коммерсант».

В последнее время Кехман совмещал две должности — гендиректора Новосибирского театра оперы и балеты (НОВАТ) и художественного руководителя Михайловского театра Санкт-Петербурга, где ранее он также работал генеральным директором. В апреле этого года 49-летний директор театра в очередной раз стал отцом — у него родилась дочь Анастасия. На днях стало известно, что директор НОВАТа ушел в отпуск по уходу за ребенком и выехал за границу.

К этому моменту он уже на протяжении почти трех лет является одним из основных фигурантов громкого дела о мошенничестве в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ) более чем на 20,3 млрд рублей. По версии следствия, в 2010–2011 годах структуры компании JFC, которая под руководством Кехмана являлась крупнейшим поставщиком фруктов в Россию, набрали и не вернули множество кредитов крупнейшим банкам. Причем по ряду кредитов Кехман выступал в роли личного поручителя. С Кехмана было взято под расписку обязательство о явке к следователю по первому требованию.

Однако перед отъездом Кехман не уведомил надлежащим образом о своем отъезде в отпуск следователей, ведущих его уголовное дело (оно находится в завершающей стадии). Отметим, что само обязательство о явке, регламентируемое статьей 112 УПК РФ, не является мерой пресечения, а относится к «иным мерам процессуального принуждения». Но Кехман якобы еще в 2014 году давал расписку о том, что обязуется сообщать о перемене места жительства. При этом его краткосрочные командировки, в том числе и за границу, не требовали уведомления следователей. Однако отпуск по уходу за ребенком может оказаться весьма длительным и с работой никак не связан, поэтому в данном случае сообщить следствию об отъезде Кехман был обязан. Соответственно, следствие вполне может расценить его действия как попытку скрыться от правосудия.

По некоторым данным, Кехман сейчас находится во Франции, где у его бывшей жены в Канне якобы имеется вилла.

Все имущество Кехмана распродано на торгах Все имущество экс-главы группы JFC и директора Новосибирского театра оперы и балета Владимира Кехмана, задолжавшего банкам свыше 9 млрд рублей и признанного банкротом, распродано на торгах. По оценкам финансового управляющего Кехмана, банкротство будет завершено в ближайшие два-три месяца.

Тем временем Генпрокуратура, в которую поступили жалобы представителей банков-кредиторов и депутатов Госдумы, уже во второй раз потребовала от СД МВД устранить нарушения УК и УПК, допущенные в ходе расследования дела Кехмана. В первую очередь банкиры в своих жалобах требовали ускорить процесс привлечения виновных к ответственности и соблюсти «разумные сроки расследования», ведущегося с 2012 года. Генпрокуратура отметила, что этот принцип МВД по-прежнему «игнорируется».

Источники издания среди банков-кредиторов говорят, что первое представление было направлено в МВД надзорным органом еще в начале июня, но за месяц никаких подвижек в уголовном деле не произошло.