Полномочия президента «Росгосстраха» Данила Хачатурова, занимавшего этот пост 10 лет, прекращены. Бывший владелец остается лишь в совете директоров, пишут «Ведомости».

Данил Хачатуров управлял компанией с 2004 года, будучи сначала гендиректором, а с 2005-го — президентом группы компаний РГС. О том, что он передает управление страховщиком финансовой группе «Открытие», стало известно в феврале. 27 июня собрание акционеров «Росгосстраха» утвердило новый устав, в котором нет поста президента, который занимал Хачатуров, а через два дня совет директоров «Росгосстраха» досрочно прекратил полномочия президента.

В 2002 году, когда Хачатуров с партнерами начали приватизацию «Росгосстраха», активы страховщика не доходили и до 3 млрд рублей. По данным отчетности страховщика за 2016 год, активы «Росгосстраха» равнялись 164,7 млрд рублей. Компания превратилась в абсолютного лидера рынка ОСАГО, а в 2008 году Хачатуров утверждал, что при должной поддержке банков замахнулся бы и на AIG.

Именно концентрация на ОСАГО подвела страховщика. В 2016 году страховщик получил рекордный для страхового рынка чистый убыток по МСФО в 33 млрд рублей, отрицательный операционный денежный поток равнялся 54 млрд рублей. Причина — убыточность ОСАГО. По мнению экспертов, страховщик может утратить лидерство на рынке автогражданки уже в 2017 году.

Пока категорично заявлять о конце эпохи Хачатурова в РГС рано, считает управляющий директор НРА Павел Самиев. Но происходящие в «Росгосстрахе» перемены логичны в свете возможной смены собственника компании, считает он. Сейчас у нее переходный период. «Как он закончится — наверное, можно будет наблюдать в течение года», — говорит Самиев.

В мае в «Росгосстрах» пришел бывший гендиректор «Альянса» Николаус Фрай. Он стал главным управляющим директором и займется разработкой антикризисной стратегии компании на рынке ОСАГО. Потери «Росгосстраха» по автогражданке перевешивают прибыль от всех остальных направлений деятельности, говорил Фрай. По его словам, ситуацию в ОСАГО необходимо переломить, чтобы восстановить прибыльность компании.

Управлять «Росгосстрахом» продолжит гендиректор Дмитрий Маркаров.