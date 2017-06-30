За весь период низких цен на нефть в 2014–2016 годах Россия потратила 965 долларов из золотовалютных резервов в расчете на человека, тогда как Саудовская Аравия — 3,6 тыс., Катар — 2,8 тыс., Норвегия — 1,4 тыс. Рубль при этом к сегодняшнему дню отыграл большую часть понесенных тогда потерь, пишут «Известия» со ссылкой на данные исследования «ФинЭкспертизы».

Золотовалютные резервы Банка России сократились на 142 млрд долларов в период значительного падения цен на нефть. Эти деньги были направлены на поддержание курса рубля через валютные интервенции. В ноябре 2014 года ЦБ в том числе для сохранения резервов перевел рубль в свободное плавание, прекратив тратить ЗВР. Большинство нефтедобывающих стран пошли другими путями: они приняли решение либо не допускать ослабевания национальной валюты и тратить резервы (как Саудовская Аравия), либо не тратить резервы совсем и отпустить валюту (как Казахстан).



Валюты практически всех нефтедобывающих стран сильно девальвировались в последние три года. Исключением стали лишь Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ. Все эти страны направили на поддержание курса резервы. Исключением не стала и Канада, 3 марта 2016 года объявившая о том, что продала весь свой золотой запас, пояснила президент «ФинЭкспертизы» Нина Козлова. Канадский доллар просел на 27%.

По словам экспертов, судить о том, как центробанки стран мира справились с нефтяным шоком, можно по тому, как курс их валют сегодня отличается от курсов лета 2014-го. По данным исследования, хуже всего пришлось Нигерии (девальвация на 88%), Казахстану (72%) и Анголе (70%). Россия с падением курса на 59,2% — на четвертом месте. При этом рубль в 2016 году укрепился на 20%, отыграв почти половину из понесенных прежде потерь.

Более сильное падение рубля на фоне таких валют, как норвежская крона (39%) или канадский доллар (27%), объясняется и санкциями.

Многие страны тратили резервы до конца вовсе не из желания создать комфортные валютные условия населению, пояснил аналитик «АЛОР Брокера» Евгений Корюхин. «Структура экономических отношений в Саудовской Аравии не позволяет ей девальвировать свою валюту, так как возникнет отток рабочей силы и удорожание импорта, что ударит по частному сектору экономики, который, в свою очередь, по некоторым оценкам составляет 40% ВВП», — рассказал он.

Для России же девальвация валюты имеет скорее оздоравливающий эффект для внутреннего производителя, уверен эксперт. Ослабление рубля создало широкие возможности для наращивания внутреннего производства, прежде всего в сельском хозяйстве.