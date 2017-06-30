Deutsche Bank вновь ответил отказом на просьбу американских конгрессменов-демократов, желающих установить возможную связь России с кредитами, выданными президенту США Дональду Трампу, предоставить данные о счетах главы государства. Как и в случае первого запроса конгрессменов, являющихся членами комитета палаты представителей конгресса США по финансовым услугам, банк сослался на законы о защите персональной информации, сообщает в четверг агентство Reuters.

«При всем уважении мы не согласны с предположением, что Deutsche Bank может свободно предоставить конфиденциальную финансовую информацию по требованию отдельных членов конгресса», — говорится в письменном ответе адвокатов банка, имеющемся в распоряжении агентства.



Ранее в июне Deutsche Bank уже отвечал отказом на подобную просьбу конгрессменов. Как сообщало агентство Reuters, в направленном банку запросе демократы просили прояснить, действительно ли российское правительство поддерживало своими гарантиями выдачу банком кредитов для операций Трампа с недвижимостью. Демократов также интересовали данные о выводе из России порядка 10 млрд долларов в 2011—2015 годах, за что банк в январе этого года был оштрафован властями Нью-Йорка на 425 млн долларов.