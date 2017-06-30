По итогам 2017 года бюджет рассчитывает получить от Центробанка 150 млрд рублей в виде дивидендов по акциям Сбербанка. Это вдвое больше выплат этого года, которые стали рекордными для госбанка: он направил на выплаты акционерам 25% чистой прибыли по МСФО, или 135,5 млрд рублей, из которых 67,75 млрд получил ЦБ (владеет 50% плюс одна акция госбанка), пишут «Ведомости».

В дальнейшем, по результатам 2018—2019 годов, чиновники ожидают еще больше — 165 млрд и 181,5 млрд рублей соответственно, следует из проектировок бюджета на 2018—2020 годы. В четверг их одобрило правительство.

В дивидендной политике Сбербанка не указано, сколько он должен платить своим акционерам, однако госбанк неоднократно заявлял, что стремится к дивидендам на уровне 20% чистой прибыли.

В прошлом году Сбербанк получил рекордную прибыль, поэтому набсовет уступил акционерам и увеличил выплаты дивидендов до 25% чистой прибыли, говорит человек, близкий к Сбербанку. По данным издания, президенту Сбербанка Герману Грефу пришлось изрядно поторговаться, чтобы по итогам 2016 года выплаты были не больше 25% прибыли.

«В 2017 году Сбербанк заработает еще больше, но явно не столько, чтобы говорить об удвоении выплат. Похоже, что Минфин ожидает рост дивидендов до 50% чистой прибыли», — резюмирует он. Если на дивиденды будет уходить такая величина прибыли, рады будут только российские акционеры, но не иностранные, поскольку банк «и так платит очень много в сравнении с топ-20 крупнейших банков мира». А вот менеджмент банка, вероятно, будет «очень озабочен», так как в его планах есть инвестиции в цифровые технологии, кроме того, банку будет нужен капитал для соответствия требованиям «Базеля II».

Сбербанк начнет платить 50% чистой прибыли в виде дивидендов уже по итогам 2018 года, говорит руководитель группы банковских рейтингов АКРА Кирилл Лукашук. «Мы прогнозируем, что чистая прибыль Сбербанка в 2018 году составит 706 миллиардов рублей, в 2019-м — 733 миллиарда», — говорит аналитик UBS Михаил Шлемов. А в 2017 году чистая прибыль Сбербанка будет 663 млрд рублей, ожидает он.

Шлемов считает, что госбанку, в принципе, вполне по силам направлять 50% чистой прибыли на дивиденды, поскольку рентабельность его капитала составляет в среднем 20%, а активы, взвешенные с учетом риска, растут только на 6—7%. Лукашук согласен с тем, что у госбанка существенный запас капитала, но опасается, что большие дивиденды могут ограничить рост его бизнеса при условии сохранения текущего уровня достаточности капитала.