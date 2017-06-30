ПАО «АКБ «Абсолют Банк» — крупный коммерческий фининститут, дочерняя организация негосударственного пенсионного фонда «Благосостояние». До мая 2013 года банк принадлежал бельгийской группе KBC, которая продала его структурам НПФ за 300 млн евро. Приоритетными направлениями деятельности банка являются обслуживание корпоративных клиентов и среднего бизнеса, развитие розничного направления с фокусом на ипотечное кредитование и развитие бизнеса по обслуживанию состоятельных клиентов. В апреле 2014 года завершилась сделка по присоединению «КИТ Финанса» к Абсолют Банку, начавшаяся осенью 2013 года. С декабря 2015 года занимается финансовым оздоровлением ПАО «Балтинвестбанк».

На текущий момент структуры НПФ «Благосостояние» контролируют около 87,45% в Абсолют Банке через ПАО «Объединенные кредитные системы» и АО «УК ТФГ» Д. У. ЗПИФ смешанных инвестиций «Спектр», Галине Поспеховой принадлежит 5,45%, ПАО «РГС Банк» — 1,54%, акционерам-миноритариям — 5,54%.

По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 267,96 млрд рублей (33-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 28,40 млрд, кредитный портфель — 131,20 млрд, обязательства перед населением — 81,07 млрд.