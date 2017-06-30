Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в пятницу потерял 3 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 59,4 рубля, курс евро уменьшился на 11 копеек, до 67,85 рубля, следует из данных на сайте биржи.

Российская валюта отыгрывает потери у доллара и евро на фоне восстановления нефтяных котировок, отмечают эксперты. Сегодня утром покупатели вернули цены к уровню 48 долларов за баррель Brent.

«За шесть торговых дней цена на Brent восстановилась на 8,25%. Поскольку покупатели пощупали уровень 48 долларов, можно двигаться к следующему уровню — 49 долларов за баррель», — комментирует аналитик «Альпари» Владислав Антонов. При этом он уточняет, что на данный момент повышение котировок — это восходящая коррекция после падения с 54,64 доллара до 44,34 доллара.

На фоне дальнейшего роста цен на нефть по курсу доллара эксперт ожидает снижения в район 58,73—59 рубля, по паре EUR/RUB — возвращения курса к отметке 67,3 рубля.

«Укрепление рубля будет сдержанным из-за завершения налогового периода в РФ», — предупреждает аналитик.

В пятницу все внимание будет направлено на данные от Baker Hughes, добавляет старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева. «Если показатель числа действующих буровых установок все же начнет падать, это поможет пройти отметку 48 долларов и нацелиться на 48,6 доллара», — говорит эксперт.

При таком сценарии USD/RUB сможет вновь вернуться к 58,6, допускает она.