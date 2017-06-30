Российские индексы двигались разнонаправленно в начале фондовых торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:07 мск индекс ММВБ прибавил 0,03% к уровню закрытия предыдущей сессии и составил 1 881,67 пункта, а индекс РТС был в минусе на 0,34% — на отметке 997,01.

В последующие минуты индекс ММВБ уходил в небольшой минус, а к 10:16 он снова в плюсе, при этом падение индекса РТС замедлилось. На указанный момент времени индекс ММВБ находился на уровне 1 883,71 пункта (плюс 0,14%), индекс РТС составлял 999,99 пункта (минус 0,05%).

На 10:18 индекс РТС находился в «зеленой зоне» на 0,02% и был равен 1 000,66 пункта, но в последующие минуты опять «краснеет».

«Сегодня к открытию торгов сформировался умеренно позитивный внешний фон, однако его влияние на индексы к открытию будет нейтральным, учитывая наступление экс-дивидендной даты по акциям «Роснефти». В течение дня индекс ММВБ может колебаться в диапазоне 1 870—1 890 пунктов, а торговая активность может понизиться: инвесторы будут ждать развития событий на мировых рынках», — говорится в распространенном незадолго до открытия торгов комментарии управления исследований и аналитики Промсвязьбанка.

По мнению аналитика компании «Алор Брокер» Алексея Антонова, индекс РТС сегодня прибавит до 1%.



«Американские фондовые индексы вчера резко снизились, основная причина этого — закрытие инвесторами длинных позиций по акциям высокотехнологичных компаний, таких как Apple и Microsoft. Последние выглядят «перегретыми», похоже, более масштабная коррекция вниз не за горами. Тем временем нефтяные котировки продолжают расти... На следующей неделе возможно увеличение стоимости барреля до 50 долларов. На этом фоне российский фондовый рынок подрастет, индекс РТС сегодня прибавит 0,5—1%», — прогнозировал эксперт перед началом торгов.

