В России к 2020 году будет введена «система аттестационных нормативов компетентности для цифровой экономики, дающих поступающим в вузы преимущества, аналогичные нормативам ГТО». Такие меры указаны в проекте госпрограммы «Цифровая экономика», подготовленном рабочей группой при Минкомсвязи и представленном в правительство, пишут «Известия».

Главная цель инициативы — дать школьникам возможность подтверждать свои компетенции в области цифровой экономики, рассказал один из членов рабочей группы. Тестирование они будут проходить в организациях, список которых рабочая группа сформирует позже. Подготовиться к сдаче теста можно будет на специально созданном интернет-портале — подобно тому, как сейчас можно тренироваться сдавать экзамен на права или ЕГЭ.

Получить информацию о цифровой экономике школьники смогут из разных источников, основным должны стать учителя, которые пройдут соответствующее обучение.

«Не факт, что все знания могут быть получены в системе обычного образования. Надо мотивировать граждан самостоятельно осваивать эти компетенции. Кроме того, рассматривается возможность массовых онлайн-курсов», — отметил собеседник газеты.

Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) выделяет семь основных разделов цифровой экономики: инфраструктура и связь, финансы и торговля, маркетинг и реклама, медиа и развлечения, образование и кадры, кибербезопасность, государство и общество. По каким именно направлениям будет вестись обучение, также определится позже.