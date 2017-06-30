RAEX («Эксперт РА») пересмотрело рейтинг кредитоспособности банка «ИРС» по новой методологии, присвоил «ruB+» (соответствует рейтингу «В++» по ранее применявшейся шкале) и отозвало его в связи с истечением срока действия рейтинга и отказом банка от его актуализации. Перед отзывом по рейтингу установлен «стабильный» прогноз, говорится в сообщении агентства.

Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «В++» со «стабильным» прогнозом.

Поддержку рейтингу оказывают высокая достаточность капитала, хорошая сбалансированность активов и пассивов по срокам, а также приемлемое покрытие расходов на обеспечение деятельности чистыми процентными и комиссионными доходами.

Давление на рейтинг оказывает сохранение невысокого качества кредитного портфеля в совокупности с высоким уровнем пролонгированных ссуд.

Среди факторов, негативно влияющих на рейтинг, также отмечены высокая концентрация активных операций на крупнейшем объекте кредитного риска, слабая диверсификация ресурсной базы по кредиторам, узкий спектр рыночных источников дополнительной ликвидности (у банка отсутствует портфель ценных бумаг) и высокий уровень принимаемых валютных рисков.

Кроме того, агентство отмечает сохранение диспропорций между оборотами по клиентским счетам и объемом активов банка (отношение дебетовых оборотов по расчетным счетам юрлиц к активам банка за март 2017 года составило 145,4%), а также операционные риски, связанные с поддержанием умеренно высокой доли наличных денежных средств в активах.