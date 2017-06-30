Связь-Банк с 30 июня вводит вклад «Легкий».

Срок депозита — один год. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей.

Доходность составит 8,3% годовых. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены.

При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых. Выплата процентов — в конце срока на счет до востребования или счет банковской карты. Открыть вклад можно до 31 августа.

«По окончании срока действия вклад автоматически пролонгируется на условиях вклада «Максимальный доход», действующих на дату пролонгации», — отмечает эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.

Связь-Банк ПАО «АКБ «Связь-Банк» — крупный банк, 99,77% которого контролирует Внешэкономбанк (ВЭБ). Основными направлениями деятельности Связь-Банка являются обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, в том числе Почты России и других государственных организаций, розничное кредитование, операции на рынке ценных бумаг. Ресурсная база сформирована средствами юрлиц, вкладами населения, межбанковскими ресурсами и собственным капиталом. Банк при этом широко использует фондирование от своего акционера. В первом полугодии 2017 года ВЭБ планирует закрыть сделку по продаже Связь-Банка рыночному инвестору.

По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 272,70 млрд рублей (32-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 38,08 млрд, кредитный портфель — 163,98 млрд, обязательства перед населением — 61,56 млрд.