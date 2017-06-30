Связь-Банк с 30 июня вводит вклад «Легкий».

Срок депозита — один год. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей.

Доходность составит 8,3% годовых. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены.

При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых. Выплата процентов — в конце срока на счет до востребования или счет банковской карты. Открыть вклад можно до 31 августа.

«По окончании срока действия вклад автоматически пролонгируется на условиях вклада «Максимальный доход», действующих на дату пролонгации», — отмечает эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.