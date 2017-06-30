Президент Украины Петр Порошенко отказался отменить блокировку социальной сети «ВКонтакте» на территории страны. Такой ответ Порошенко на электронную петицию за разблокировку «ВКонтакте», собравшую необходимое количество подписей для ее рассмотрения главой государства — более 25 тыс., опубликовало официальное интернет-представительство президента Украины.

Киев ввел санкции против ряда российских банков и заблокировал «Яндекс» и «ВКонтакте» Президент Украины Петр Порошенко утвердил расширенный список российских физических и юридических лиц, в отношении которых введены санкции.

По словам Порошенко, российский холдинг Mail.Ru Group, в состав которого входит в том числе сеть «ВКонтакте», а также группа компаний «Яндекс» и некоторые другие интернет-компании «широко используются русскими спецслужбами для… пропаганды и проведения специальных информационных операций против Украины и ее граждан».

«В частности, указанные компании содействуют спецслужбам России в сборе, хранении, использовании и распространении информации с ограниченным доступом — персональных данных и личной переписки граждан Украины. Даже соглашения о пользовании указанными сервисами содержат положение о согласии пользователей на автоматическую передачу компании (фактически — стране-агрессору и ее спецслужбам) любой информации о них, ее обобщение, обработку и передачу третьим лицам», — рассуждает президент Украины.

«Таким образом, украинские пользователи российских сетей попадают под контроль спецслужб РФ, которые сначала создают необходимые условия для вербовки, а затем используют наших граждан в собственных противоправных целях», — заявляет Порошенко.

«Контентное наполнение этих ресурсов сети Интернет также направлено на попытку манипулировать общественным сознанием через распространение недостоверной, неполной и предвзятой информации», — считает украинский президент.

«Кроме того, убедительным доказательством необходимости применения всех предусмотренных отечественным законодательством мероприятий для защиты собственного киберпространства служит и агрессивная кибератака на органы власти и управления, критическую инфраструктуру, важные объекты жизнедеятельности, которая состоялась 27 июня этого года. В тенета российских интернет-паутин попали сотни тысяч украинских пользователей, которые, не подозревая ничего плохого, были поневоле использованы в качестве «винтиков» антиукраинской пропаганды», — говорится в ответе Порошенко на петицию.

Вирус-вымогатель Petya атаковал российские и украинские компании Атаке вируса-вымогателя Petya подверглись нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании России и Украины. Об этом РИА Новости сообщили в компании Group-IB, которая специализируется на раннем выявлении киберугроз.

Там также отмечается, что «группами компаний Mail.Ru Group и «Яндекс» осуществляются активные мероприятия по блокированию деятельности украинских рекламных компаний в сети Интернет, монополизации рынка онлайн-сервисов, а также завладению информационным пространством в целом, в результате чего блокируется возможность развития и существования на рынке представителей украинского бизнеса».



«Исходя из приоритетов национальных интересов Украины, учитывая реальные угрозы национальной безопасности Украины и стабильности в обществе… применение к российскому холдингу Mail.Ru Group и другим российским интернет-компаниям сроком на три года специальных экономических и ограничительных мер на сегодня является адекватным законным мероприятием. Поддержание электронной петиции относительно отмены блокирования интернет-ресурса «ВКонтакте» считаю невозможным», — заключает Порошенко.