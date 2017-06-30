Цифровизация экономики требует от стран «двадцатки» выработки общих принципов регулирования. Эти вопросы будут активно обсуждаться на предстоящем саммите G20 в Гамбурге 7—8 июля, сообщила в интервью ТАСС представитель президента РФ в Группе двадцати Светлана Лукаш. О более конкретных шагах, таких как налогообложение интернет-торговли, говорить пока рано, считает она.

«Пока налогообложение интернет-торговли не обсуждалось», — сказала шерпа. «Прежде чем дойти до вопросов налогообложения, нужно договориться в целом о правилах регулирования, но пока нет общих подходов к этому», — сообщила она. «Нужно понимать, кто взаимодействует в этой среде, по каким правилам, как защищать их информацию, как обеспечивать доступ к данным… То есть работы пока непочатый край», — отметила Лукаш.

При этом шерпа подчеркнула, что среди российских приоритетов в G20 развитие цифровой экономики стоит на первом месте. «Это сейчас является приоритетом в нашей внутренней повестке, это основа повышения нашей конкурентоспособности в ближайшие годы и создание задела для развития новых секторов экономики, для экономического роста», — сказала она. «В РФ готовится к принятию новый план в области цифровой экономики», — напомнила Лукаш. «В этой связи мы крайне заинтересованы в обсуждении этой темы на площадке «двадцатки», — подчеркнула шерпа.

По словам российского представителя в G20, до сих пор «нет единого понимания, что мы имеем в виду под цифровой экономикой». «Мы все являемся участниками цифрового взаимодействия, но при этом ни на национальном уровне — я говорю не только про Россию, но и про другие страны, — ни тем более на международном еще нет общих правил поведения и защиты нас как потребителей в новом цифровом пространстве», — пояснила она. «Все это найдет отражение в итоговом коммюнике, а в дискуссии лидеров предполагается отдельная сессия, посвященная вопросам цифровой экономики», — сообщила Лукаш.

Лукаш оптимистично оценивает положение России среди других стран в плане развития цифровой экономики. «Однозначно в лидерах!» — уверена она. Шерпа напомнила, что в РФ — один из самых высоких показателей доступа населения к Интернету, в целом ряде сфер применяются самые передовые IT-технологии, а сам этот сектор в РФ считается одним из наиболее успешных.

«Поэтому мы не просто слушаем, мы являемся активным участником этого обсуждения в «двадцатке», — сказала она.



Шерпа также сообщила, что наряду с вопросами цифровизации на саммите будут затронуты и темы противодействия сопутствующим угрозам, таким как кибертерроризм, хотя основной площадкой по выработке общих принципов действий в этой сфере является ООН. «У стран «двадцатки» есть разные подходы к сфере регулирования Интернета, к роли государства в этом процессе, но до сих пор нам удавалось найти компромисс, потому что, как бы ни были различны взгляды стран на тот или иной вопрос, когда удается, пусть в чем-то уступив, в чем-то поняв коллег, найти общее решение, в этом и заключается основная сила, основной смысл работы Группы двадцати — консенсус ведущих экономик мира», — убеждена Лукаш.