В России на данный момент эмитировано свыше 10 млн карт «Мир», свидетельствуют данные Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор ПС «Мир»). При этом 5,3 млн «мировых» карт выпустил для россиян Сбербанк. Такую информацию Банки.ру предоставила сама кредитная организация.

Примечательно, что еще на 1 апреля 2017 года Сбербанком было эмитировано 1,5 млн карт «Мир». Таким образом, этот показатель у кредитной организации за три месяца вырос в 3,5 раза.

Напомним, с 1 июля 2017 года в силу вступает закон, предполагающий массовый перевод бюджетников на карты «Мир».

Разменяли 10 миллионов
Разменяли 10 миллионов

В России эмитировано свыше 10 млн карт «Мир». Причем пятая часть от этого количества была открыта клиентами за один только июнь. Таким образом, НСПК как оператору ПС «Мир» уже удалось выпустить через банки-партнеры половину от планируемой за год эмиссии. И это до начала официального массового перевода бюджетников на национальный пластик, который стартует с 1 июля.

Сбербанк России ПАО «Сбербанк России» — крупнейший банк в России и СНГ с самой широкой сетью подразделений, предлагающий весь спектр инвестиционно-банковских услуг. Учредителем и основным акционером Сбербанка является Центральный банк РФ, владеющий 50% уставного капитала плюс одной голосующей акцией; свыше 40% акций принадлежит зарубежным компаниям. Около половины российского рынка частных вкладов, а также каждый третий корпоративный и розничный кредит в России приходятся на Сбербанк.

По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 22 333,30 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 430,78 млрд, кредитный портфель — 14 722,52 млрд, обязательства перед населением — 11 212,79 млрд.