В России на данный момент эмитировано свыше 10 млн карт «Мир», свидетельствуют данные Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор ПС «Мир»). При этом 5,3 млн «мировых» карт выпустил для россиян Сбербанк. Такую информацию Банки.ру предоставила сама кредитная организация.

Примечательно, что еще на 1 апреля 2017 года Сбербанком было эмитировано 1,5 млн карт «Мир». Таким образом, этот показатель у кредитной организации за три месяца вырос в 3,5 раза.

Напомним, с 1 июля 2017 года в силу вступает закон, предполагающий массовый перевод бюджетников на карты «Мир».

Разменяли 10 миллионов В России эмитировано свыше 10 млн карт «Мир». Причем пятая часть от этого количества была открыта клиентами за один только июнь. Таким образом, НСПК как оператору ПС «Мир» уже удалось выпустить через банки-партнеры половину от планируемой за год эмиссии. И это до начала официального массового перевода бюджетников на национальный пластик, который стартует с 1 июля.