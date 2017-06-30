Далена Банк повысил ставки по вкладу «Максимальный» в долларах США при размещении средств на срок от трех месяцев до одного года с 0,05% до 0,5% годовых.
Минимальный первоначальный взнос составляет 500 долларов, проценты выплачиваются в конце срока договора.
Пополнение счета и частичное снятие средств не предусмотрены. Досрочное расторжение осуществляется по ставке вклада «До востребования».
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 2,45 млрд рублей (383-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,61 млрд, кредитный портфель — 0,17 млрд, обязательства перед населением — 0,55 млрд.