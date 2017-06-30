Далена Банк повысил ставки по вкладу «Максимальный» в долларах США при размещении средств на срок от трех месяцев до одного года с 0,05% до 0,5% годовых.

Минимальный первоначальный взнос составляет 500 долларов, проценты выплачиваются в конце срока договора.

Пополнение счета и частичное снятие средств не предусмотрены. Досрочное расторжение осуществляется по ставке вклада «До востребования».