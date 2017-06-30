Опрошенные Reuters аналитики 13 инвестиционных компаний и банков пересмотрели прогнозы по индексу РТС в сторону снижения — эксперты полагают, что на конец 2017 года он составит от 850 до 1 350 пунктов. В пятницу значение индекса — 1 001,45, он немного вырос по сравнению со вчерашними торгами (на 0,18%), а вот с начала года падение составило 16%.

По мнению аналитиков, в случае падения цены на нефть Brent до 40 долларов за баррель РТС может спуститься к 800 пунктам к концу года. Однако большинство респондентов Reuters прогнозируют к концу года более высокую цену на нефть относительно текущих 46 долларов за баррель. Если нефть вырастет до 54 долларов, то РТС может восстановиться к уровням декабря 2016 года, до 1 300 пунктов.

На динамику РТС также оказывает влияние конфликт между «Роснефтью» и АФК «Система», считают аналитики. Претензии нефтяной компании к холдингу негативно влияют на инвестиционный климат. Кроме того, неблагоприятное воздействие на курс рубля, а значит, и на индекс РТС, могут оказать цена нефти и сокращение баланса ФРС США, которое ожидается с IV квартала, отмечают опрошенные Reuters специалисты. Некоторые из них отметили, что более существенное снижение прогноза РТС на конец года будет иметь смысл в том случае, если конгресс США в итоге одобрит новый пакет антироссийских санкций.