Банк «Арсенал» изменил ставки по вкладам в рублях.

«Удобный» размещается под 8,3% (вместо 8% годовых) на сумму от 200 тыс. рублей на один год.

«Классический» от 10 тыс. рублей открывается на срок от трех месяцев до одного года под 7—8% (ранее — под 8,2—9%) годовых.

Проценты по вышеуказанным вкладам выплачиваются в конце срока договора.

«Премиальный» от 1,4 млн рублей с ежемесячной выплатой процентов принимается под 8,5—8,75% (9—9,5%) годовых.

«Арсенальный» открывается под 7—7,85% вместо 7—7,5% годовых, действовавших ранее. Минимальный первоначальный взнос — 30 тыс. рублей. Проценты ежемесячно выплачиваются либо капитализируются.

Срок размещения средств по последним вкладам — 181 или 370 дней.

Все депозиты можно пополнять, за исключением «Классического».