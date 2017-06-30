Межтопэнергобанк с пятницы был вынужден приостановить обслуживание клиентов, физлиц и юрлиц. Об этом Банки.ру рассказали в пресс-службе кредитной организации.

«В настоящий момент наблюдаются технические сложности в работе программного обеспечения банка, что сказалось на возможности и оперативности проведения платежей. В связи с резко возросшим количеством обращений клиентов за получением своих средств в кассах, с которым программно-аппаратный комплекс фактически и физически не справляется, банк был вынужден сократить время обслуживания в ряде офисов», — рассказали в пресс-службе Межтопэнергобанка.

Напомним, вечером 29 июня портал Банки.ру сообщил о том, что в Межтопэнергобанке наблюдаются задержки с совершением платежей. В кредитной организации подтвердили, что имеется задержка с проведением платежей коммунальных и других операторов, однако сообщили, что все офисы банка работают в обычном режиме, в них можно открыть любые банковские продукты.

Как объяснили Банки.ру в пресс-службе Межтопэнергобанка 30 июня, если в начале недели, после обновления программного обеспечения, которое привело к задержкам в обслуживании, кредитная организация выполняла свои обязательства перед клиентами с небольшой задержкой, то постепенно «динамика ухудшалась», и в результате «началась полномасштабная паника», которая привела к резкому росту объема требований клиентов.

«Сейчас мы дошли до такой стадии, что давать какие-то прогнозы (по решению возникшей проблемы. — Прим. ред.) очень сложно», — сказали в пресс-службе.

29 июня, согласно официальным сообщениям Межтопэнергобанка на его сайте, должны были состояться годовое общее собрание акционеров банка, а также заседание совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации. Однако информации о принятых на них решениях, как и о том, были ли они в итоге проведены, до сих пор в публичном доступе нет. В пресс-службе банка прояснить этот момент также не смогли.

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru