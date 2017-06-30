Межтопэнергобанк с пятницы был вынужден приостановить обслуживание клиентов, физлиц и юрлиц. Об этом Банки.ру рассказали в пресс-службе кредитной организации.
«В настоящий момент наблюдаются технические сложности в работе программного обеспечения банка, что сказалось на возможности и оперативности проведения платежей. В связи с резко возросшим количеством обращений клиентов за получением своих средств в кассах, с которым программно-аппаратный комплекс фактически и физически не справляется, банк был вынужден сократить время обслуживания в ряде офисов», — рассказали в пресс-службе Межтопэнергобанка.
Напомним, вечером 29 июня портал Банки.ру сообщил о том, что в Межтопэнергобанке наблюдаются задержки с совершением платежей. В кредитной организации подтвердили, что имеется задержка с проведением платежей коммунальных и других операторов, однако сообщили, что все офисы банка работают в обычном режиме, в них можно открыть любые банковские продукты.
Как объяснили Банки.ру в пресс-службе Межтопэнергобанка 30 июня, если в начале недели, после обновления программного обеспечения, которое привело к задержкам в обслуживании, кредитная организация выполняла свои обязательства перед клиентами с небольшой задержкой, то постепенно «динамика ухудшалась», и в результате «началась полномасштабная паника», которая привела к резкому росту объема требований клиентов.
«Сейчас мы дошли до такой стадии, что давать какие-то прогнозы (по решению возникшей проблемы. — Прим. ред.) очень сложно», — сказали в пресс-службе.
29 июня, согласно официальным сообщениям Межтопэнергобанка на его сайте, должны были состояться годовое общее собрание акционеров банка, а также заседание совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации. Однако информации о принятых на них решениях, как и о том, были ли они в итоге проведены, до сих пор в публичном доступе нет. В пресс-службе банка прояснить этот момент также не смогли.
Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru
ПАО «Межтопэнергобанк» — средний по размеру активов столичный банк, ключевыми владельцами которого являются его топ-менеджеры. Основные направления деятельности — кредитование и обслуживание счетов коммерческих организаций, привлечение средств граждан во вклады, операции с валютой и ценными бумагами. Ключевыми источниками финансирования выступают депозиты физических лиц (57,14%) и средства корпоративных клиентов (21,07%).
В настоящее время основными бенефициарами банка являются председатель правления, член совета директоров Юрий Шутов (24,97%), члены совета директоров Игорь Сулькис (19,73%) и Владимир Гребеньков (11,87%), Александр и Светлана Забелины (супруги, совместно — 5,61%), члены правления Марина Немцова (5,82%) и Константин Котельников (5,15%), Игорь Перминов (5,71%), Игорь Меньшенин (4,30%), председатель совета директоров Андрей Волынец (5,27%), члены правления Игорь Грабовой (4,13%) и Александр Астанков (3,23%), Елена Самошкина (1,41%), член совета директоров Вил Асирян (1,19%) и акционеры-миноритарии (1,61%). Стоит также отметить, что номинальным держателем некоторой части акций выступает сама кредитная организация.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 43,32 млрд рублей (107-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 6,71 млрд, кредитный портфель — 31,06 млрд, обязательства перед населением — 26,45 млрд.