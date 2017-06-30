Директором департамента финансовых технологий, проектов и организации процессов ЦБ РФ назначена Алиса Мельникова. Соответствующий релиз опубликован на сайте Центробанка.

«Приказом председателя Банка России с 3 июля 2017 года директором департамента финансовых технологий, проектов и организации процессов Центрального банка Российской Федерации назначена Мельникова Алиса Валериевна», — сообщили в пресс-службе регулятора.

Алиса Мельникова ранее возглавляла компанию «Сбербанк-Технологии». О ее планируемом переходе в ЦБ на прошлой неделе писала газета «Коммерсант». По информации издания, Мельниковой предложили должность в Банке России весной, когда стало известно об уходе с поста главы департамента финансовых технологий, проектов и организации процессов Вадима Калухова, возглавлявшего указанный департамент с момента его основания в апреле 2016 года и покинувшего этот пост 17 мая 2017-го. СМИ сообщали, что Калухов решил продолжить карьеру вне Банка России.

В настоящий момент исполняющей обязанности директора департамента финансовых технологий, проектов и организации процессов ЦБ является замдиректора департамента Светлана Иванова.

По информации на сайте регулятора, работу указанного департамента курирует заместитель председателя правления Банка России Ольга Скоробогатова, в ведении которой находятся организация и функционирование национальной платежной системы.



Ранее в июне было объявлено о назначении Андрея Хлызова на должность старшего вице-президента Сбербанка — генерального директора «Сбербанк-Технологий».