Необоснованный отказ в заключении договора электронного ОСАГО обернется для страховой компании штрафом в размере 50 тыс. рублей. Такие меры предполагают одобренные президиумом Российского союза автостраховщиков (РСА) изменения в перечень санкций в механизме работы «единого агента РСА» и в электронном ОСАГО. Об этом сообщил президент РСА Игорь Юргенс.

«Мы совершенствуем работу двух инструментов повышения доступности автогражданки. Одним из этих направлений являются санкции к участникам процесса. Мы ввели несколько составов и установили ответственность за них в виде штрафов», — сказал Юргенс.

Он напомнил, что в настоящее время процедура покупки е-полиса ОСАГО предполагает проверку данных страхователя в базе АИС РСА. «Если человек по той или иной причине не прошел эту проверку, система его, например, не обнаружила, то он может загрузить электронные копии необходимых для заключения договора документов — сканы, после чего их рассматривает страховщик», — сказал Юргенс.

Необоснованный отказ в заключении договора е-ОСАГО после загрузки страхователем этих сканов, выявленный по жалобе страхователя, влечет для компании штраф. «Жалоба поступает в РСА, и если союз признал эту жалобу обоснованной (например, сканы документов хорошего качества, вся необходимая информация видна в полном объеме), то страховщик, не заключивший с этим страхователем договор, получает штраф в размере 50 тысяч рублей», — пояснил президент РСА.

Эта санкция вступит в силу после согласования соответствующих правил профессиональной деятельности Банком России, добавил Юргенс.

РСА: страховщикам грозят штрафы до 200 тыс. рублей за отказ продавать е-ОСАГО Правление Российского союза автостраховщиков (РСА) одобрило проект изменений в правила профессиональной деятельности в части санкций в отношении страховых компаний в случае отказа в оформлении электронных полисов ОСАГО. Об этом сообщил президент РСА Игорь Юргенс.



Введенная санкция в системе «единый агент РСА» касается системы выбора страховщика по номеру ПТС. Юргенс напомнил, что выбор страховщика, от имени которого заключается договор ОСАГО, осуществляется случайным образом, по номеру ПТС. Однако выявлены случаи, когда номер ПТС, который выбрала система, не совпадает с реальным номером ПТС в скане документа страхователя, который загружен в базу.

«Это может свидетельствовать о том, что страховщик идет на поводу у страхователя, которому не нравится выпавшая в системе компания, выбранная по номеру ПТС, и подбирает ему компанию, вводя другие номера ПТС, по которым выпадает нужная СК», — пояснил Юргенс.

Он отметил, что за расхождение сведений, указываемых при заключении агентом договора ОСАГО, со сведениями, указанными в договоре ОСАГО либо в сканированных копиях документов, размещенных в системе, санкция составит 10 тыс. рублей за каждый договор.