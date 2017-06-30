В социальной сети «ВКонтакте» с 1 июля появится возможность использования платежных карт «Мир» для отправки и получения денежных переводов. Об этом говорится в официальном пресс-релизе соцсети.

Сервис будет работать в диалогах на сайте и в мобильных приложениях для iOS и Android. Комиссия за отправку средств с карт «Мир» — 1% от суммы перевода, минимум 50 рублей.

Кроме того, с этого дня изменятся условия для владельцев карт других платежных систем. Тариф по картам Mastercard и Maestro снизится и составит 0,6% от суммы перевода плюс 20 рублей. При этом продолжит действовать акция, в рамках которой при отправке до 75 тыс. рублей в месяц с одной карты или страницы «ВКонтакте» комиссия не взимается. По картам Visa комиссия будет составлять 1% от суммы перевода, минимум 50 рублей.

«В скором времени мы ожидаем увеличения количества карт «Мир» среди наших пользователей, поэтому добавляем поддержку этих карт в сервис денежных переводов «ВКонтакте». Другая хорошая новость касается держателей карт Mastercard и Maestro. Новый принцип формирования комиссии более выгоден для пользователей, отправляющих переводы как на мелкие, так и на крупные суммы», — комментирует директор по электронной коммерции «ВКонтакте» Юрий Иванов.

Сеть «ВКонтакте» запустила денежные переводы между пользователями в 2016 году. В марте 2017-го в социальной сети появилась возможность отправлять денежные переводы группам, публичным страницам и мероприятиям через сообщения сообществ. В июне отправка переводов стала доступна пользователям из Казахстана.



Как указано в справке «ВКонтакте», ежемесячно ресурс посещают свыше 95 млн пользователей, а количество пользователей на мобильных устройствах достигает 78 млн. Активная аудитория встроенного мессенджера «ВКонтакте» составляет 82 млн человек ежемесячно.