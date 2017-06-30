Страны «группы двадцати» способны достичь заявленной цели и повысить общий ВВП на 2% в 2018 году. Такое мнение высказала в интервью ТАСС представитель президента РФ в G20 Светлана Лукаш.

«С моей точки зрения, у нас еще есть определенный задел, мы можем вовремя достичь поставленной цели», — сказала она, напомнив, что сроком выполнения этого решения назван ноябрь 2018 года, то есть «еще достаточно времени». «Ну а дальше, уверена, будет только усиление, и через какое-то время мы увидим эффект от принятых решений. Он, может быть, даже более чем на 2% поможет вырасти нашему совместному ВВП», — считает шерпа.

Лукаш пояснила, что «стратегии роста каждой страны состоят из блоков структурных реформ (в сферах торговли, инвестиций, макроэкономической политики, занятости) и это долгосрочные меры, которые с отложенной перспективой принесут результат». «А значит, во-первых, их сложно оценить в количественном исполнении, а во-вторых, может быть, они не дают непосредственного эффекта сразу после принятия», — добавила она.



В 2014 году страны G20 договорились выполнять стратегии роста, которые должны способствовать увеличению коллективного ВВП «двадцатки» на 2% к 2018 году.

