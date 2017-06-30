ЮниКредит Банк изменил ставки по вкладам в рублях и долларах.

По вкладу «Второй» (от 1 млн рублей, от 91 до 181 дня) повышена ставка до 8,35% годовых (ранее она составляла 8,2%). «Для друзей» (от 15 тыс. рублей, от 91 до 181 дня и на 368 дней) ставки составят 7,5% годовых (прежде — 7,5—7,75%).

Депозит «Первоклассный» (от 500 долларов, от 368 до 550 дней) открывается под 0,75% годовых (вместо 1%). «Универсальный» (от 10 тыс. рублей, 300 долларов, от 91 до 1 101 дня) в рублях открывается под 6—6,5% (прежде — под 6,25—6,75%), в долларах — под 0,4% годовых (вместо 0,5%). «Для жизни» (от 1,5 тыс. долларов на 368, 735, 1 101 и 1 800 дней) привлекается под 1,5—3% годовых (до этого — под 2—3%).

«PRIME» (от 1 млн рублей, 20 тыс. долларов, от 91 до 270 дней и на 368 дней в рублях и от 181 до 270 дней и на 368 дней в долларах) в рублях оформляется под 7,25—7,5% (ранее — под 7,5—7,75%), в долларах — под 0,75—1,15% годовых (ранее — под 1—1,5%).

Дополнительные взносы предусмотрены для депозитов «Первоклассный» и «Универсальный».

Проценты по всем вкладам выплачиваются ежемесячно, а также могут капитализироваться.