ВТБ 24 обогнал РНКБ по количеству эмитированных карт «Мир», свидетельствуют актуальные данные, которые порталу Банки.ру предоставили сами кредитные организации.

Так, ВТБ 24 эмитировал уже 1,4 млн «мировых» карт, а РНКБ — 1,1 млн.

Еще три месяца назад ситуация была иной. Тогда РНКБ занял вторую позицию в рейтинге эмитентов карт «Мир» с выпущенными «мировыми» картами в количестве чуть более 1 млн, у ВТБ 24 при этом насчитывалось 818 тыс. карт национальной платежной системы.

На текущий момент эмитировано более 10 млн карт «Мир». Лидером по эмиссии является Сбербанк, выпустивший уже более 5,3 млн банковских карточек национальной платежной системы.