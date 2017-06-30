Казанский Энергобанк уменьшил процентные ставки по кредитной карте «Денежный источник», выпускаемой в категориях Mastercard Standard и Mastercard Gold, на 1 процентный пункт. Теперь ставка составляет 25% и 24% годовых соответственно (прежде — 26% и 25%).

Плата за выпуск карты и первый год обслуживания не взимается. Со второго года обслуживание по «стандартной» карте стоит 700 рублей, по «золотой» — 1,5 тыс. рублей.

Кроме того, банк изменил условия начисления cash back. Так, по кредитным картам предусмотрен возврат части средств, потраченных в категориях «АЗС и СТО», «аптеки», «авиа- и ж/д билеты», «лесо- и строительные материалы» и «садовые принадлежности (в том числе для ухода за газонами) в розницу»: при сумме покупок от 5 тыс. до 30 тыс. рублей в месяц cash back составит 1%, от 30 тыс. до 50 тыс. в месяц — 3%, от 50 тыс. рублей — 5%.

Максимальный кредитный лимит по «стандартной» карте достигает 150 тыс. рублей, по «золотой» — 200 тыс. рублей. По картам предусмотрен льготный период длительностью до 50 дней, который распространяется на все расходные операции.

Комиссия за снятие собственных средств заемщика и кредитных средств в устройствах банка взимается в размере 1% от суммы (минимум 200 рублей), в устройствах сторонних банков — 2% от суммы (не менее 300 рублей).

«Плюсами продукта остаются невысокая процентная ставка и бесплатное СМС-информирование. Стоит отметить, что для оформления кредитной карты «Денежный источник» требуется положительная кредитная история в любом банке», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Полина Прасковина.



Условия и ставки указаны для открытого рынка, то есть для новых заемщиков кредитной организации, не относящихся к льготным категориям (зарплатным и корпоративным клиентам, заемщикам с положительной кредитной историей в данном банке, вкладчикам и др.).