Кредитные организации уже эмитировали порядка 0,5 млн кобейджинговых карт «Мир», рассказали порталу Банки.ру в НСПК.

«На сегодняшний день банками выпущено около 0,5 млн кобейджинговых карт «Мир» — Maestro и «Мир» — JCB», — отметили в пресс-службе НСПК.

Учитывая, что общая эмиссия всех карт «Мир» превышает 10 млн штук, можно сказать, что на кобейджинговые карты приходится 5% эмиссии.

С помощью кобейджинговых карт «Мир» можно беспрепятственно расплачиваться за рубежом. На текущий момент НСПК также ведет переговоры с рядом стран о приеме к оплате некобейджинговых карт «Мир».

Глава НСПК: эмитированы уже сотни тысяч кобейджинговых карт «Мир» На данный момент эмитировано уже несколько сотен тысяч кобейджинговых карт «Мир», заявил генеральный директор НСПК Владимир Комлев на Международном ПЛАС-форуме «Дистанционные сервисы, мобильные решения, карты и платежи — 2017».

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru