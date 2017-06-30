Минфин рассчитывает по итогам 2017 года получить от Сбербанка 150 млрд рублей дивидендов. В этом году на дивиденды было направлено 135,5 млрд рублей, из которых 67,75 млрд получил ЦБ (владеет 50% плюс одна акция госбанка), пишут «Ведомости».

Для того чтобы оправдать ожидания мажоритарного акционера, Сбербанк будет вынужден выплачивать приблизительно половину чистой прибыли по итогам текущего года, отмечают в ИК «Велес Капитал». По их прогнозам, прибыль составит 615 млрд рублей. Банки не входят в перечень госкомпаний, обязанных платить минимум половину чистой прибыли в виде дивидендов, напоминают аналитики.

«Мы не видим рисков для достаточности капитала Сбербанка в связи с возможным ростом коэффициента выплат до 50%. При прочих равных, достаточность капитала упадет на 70—200 базисных пунктов в 2017—2019 годах (до 13,5—15%)», — отметил аналитик ИК «Велес Капитал» Егор Дахтлер. Он оценивает новости о возможном повышении коэффициента выплат Сбербанком как умеренно позитивные. «Подтверждаем рекомендацию «покупать» по обыкновенным акциям банка с целевой ценой в 203 рубля за бумагу и потенциалом роста в 39% к текущим котировкам», — заключил аналитик.

На торгах Московской биржи в пятницу акции Сбербанка дорожают на 1,5%, торгуясь по цене 145,9 рубля за бумагу.