Банк «Хлынов» запустил потребительский кредит «Для новых друзей», в рамках которого денежные средства предоставляются клиентам, у которых нет и не было в течение последних трех месяцев действующих кредитов в банке «Хлынов» (потребительских кредитов, автокредитов).
Финансирование в размере от 5 тыс. до 500 тыс. рублей выдается на срок до пяти лет под 14% годовых. При отказе заемщика от личного страхования ставка увеличивается на 2 процентных пункта.
Клиентам в возрасте от 20 до 25 лет потребуется поручительство физического лица, а заемщикам в возрасте от 25 до 70 лет ссуда предоставляется без обеспечения.
«Новая программа позволяет получить довольно крупную сумму под невысокий процент. Воспользоваться предложением можно до конца лета», — отмечает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.
Комиссии за рассмотрение, выдачу и обслуживание кредита не взимаются.
АО «КБ «Хлынов» — средний по размеру активов региональный банк, располагающий представительной сетью продаж в Кирове и Кировской области. Основным направлением деятельности является кредитование и обслуживание местных предприятий и организаций различных сфер деятельности, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, а также государственных и муниципальных структур. Заметную долю в бизнесе формирует розничное кредитование. Крупнейшим источником фондирования являются депозиты населения.
На сегодняшний день акционерами банка выступают крупный инвестиционный фонд «Ренфин», входящий в структуру группы «Ренессанс Управление Инвестициями» (20,00%), заместитель председателя совета директоров Андрей Березин и члены его семьи (совокупно владеют 19,06% акций), Сария Полетаева (16,64%), Алексей Пятышев (10,00%), гражданин Германии Ральф-Дитер Монтаг Гирмес (9,33%), Людмила Дербенева (9,9%), Алексей Филипченко (8,43%), ООО «Лизинг-Хлынов» (1,14%), акционеры-миноритарии (5,55%).
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 20,57 млрд рублей (150-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 2,84 млрд, кредитный портфель — 11,01 млрд, обязательства перед населением — 11,51 млрд.