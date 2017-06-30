Банк «Хлынов» запустил потребительский кредит «Для новых друзей», в рамках которого денежные средства предоставляются клиентам, у которых нет и не было в течение последних трех месяцев действующих кредитов в банке «Хлынов» (потребительских кредитов, автокредитов).

Финансирование в размере от 5 тыс. до 500 тыс. рублей выдается на срок до пяти лет под 14% годовых. При отказе заемщика от личного страхования ставка увеличивается на 2 процентных пункта.

Клиентам в возрасте от 20 до 25 лет потребуется поручительство физического лица, а заемщикам в возрасте от 25 до 70 лет ссуда предоставляется без обеспечения.

«Новая программа позволяет получить довольно крупную сумму под невысокий процент. Воспользоваться предложением можно до конца лета», — отмечает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Комиссии за рассмотрение, выдачу и обслуживание кредита не взимаются.