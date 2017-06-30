Ключевые европейские фондовые индексы движутся в «зеленой зоне» после разнонаправленного старта торгов в пятницу.

Начавший сессию в минусе британский FTSE 100 впоследствии демонстрировал колебания в районе уровня закрытия предыдущих торгов. Данные finance.yahoo.com на 12:56 мск зафиксировали превышение этого уровня на символические 0,01% со значением индекса 7 351,34 пункта, далее наблюдается укрепление положительной тенденции с ростом индекса к 13:10 мск уже на 0,14%, до 7 360,85. Немецкий DAX к 12:52 мск повысился на 0,09% до 12 427,54 пункта. Французский САС 40 на 12:59 мск был в плюсе на 0,51% — на отметке 5 180,83.