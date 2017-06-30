На всех социальных картах москвича (СКМ), которые будут выпущены банком ВТБ с 1 июля, внедряется бесконтактное расчетное приложение платежной системы «Мир». Об этом говорится в сообщении Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор платежной системы «Мир»).

«Переход социальной карты в Москве на платежную систему «Мир» фактически означает, что все новые, а также перевыпускаемые в столице соцкарты, будут выходить на платежной системе «Мир»», — говорится в комментарии гендиректора ГУП «Московский социальный регистр» (участвует в реализации проекта) Кирилла Кузнецова.

При этом действующие СКМ, на которые сейчас зачисляются социальные выплаты, будут действовать до 1 июля 2020 года, если срок их действия не заканчивается раньше. До этого момента на них продолжат зачисляться социальные выплаты, уточнил Кузнецов. После 1 июля 2020 года для зачисления социальных выплат на соцкарты они должны быть заменены на социальные карты с расчетным приложением Мир».

На обновленной социальной карте сохранены привычные платежные сервисы и условия по ним: оплата единого платежного документа без комиссии, бесплатное снятие наличных в банкоматах группы ВТБ, отмечается в сообщении НСПК.

Клиентам пенсионного возраста доступны бесплатное СМС-информирование, а также ежеквартальное начисление дополнительного дохода в сумме 4% годовых на остаток средств.

До конца этого года обновленную социальную карту получат более 600 тыс. москвичей. К 1 июля 2020 года, в соответствии с федеральным законом, такая социальная карта появится у всех московских льготников.