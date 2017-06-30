Общий объем выданных микрозаймов увеличился в 2016 году на 39,4% до 195,1 млрд рублей, а количество действующих заемщиков по состоянию на конец 2016-го выросло на 54,9% до 5,1 млн. Такие данные «Обзора ключевых показателей микрофинансовых организаций за 2016 год» приводятся в сообщении ЦБ.

Договоров микрозайма в 2016-м было заключено на 67,9% (19 млн) больше, чем за предыдущий год. Во втором полугодии активность выдачи микрозаймов была более высокой: на указанный период приходится 56,3% заключенных договоров, общая сумма по которым составляет 54,1% от годового значения. Сумма задолженности по основному долгу на конец 2016 года составляла 88,1 млрд рублей (плюс 25,3%). При этом количество МФО, сведения о которых внесены в государственный реестр, сократилось на 29,8% (1 100 компаний). Таким образом, уменьшение числа участников практически не оказало влияния на развитие сегмента в целом.

Годом ранее сокращение числа МФО было менее значительным — 12%, или 512 компаний, напоминает ЦБ. Сокращение количества организаций по-прежнему в основном связано с работой Банка России по очищению реестра от недобросовестных игроков. В связи с неоднократными нарушениями законодательства из реестра МФО были исключены сведения о 1 169 организациях (при этом более 50% исключений пришлось на IV квартал), еще 545 организаций покинули рынок добровольно. Количество новых участников, пришедших на рынок в 2016 году, составило 696.

Средняя сумма микрозайма физическим лицам за 2016 год уменьшилась до 9 тыс. рублей (с 10,4 тыс.), а средняя сумма краткосрочного микрозайма с учетом краткосрочных онлайн-микрозаймов за аналогичный период сократилась на 0,2 тыс. до 6,4 тыс. рублей. При этом средняя сумма займа юридическим лицам выросла до 700,1 тыс. рублей (плюс 167 тыс. рублей).

Кроме того, среднерыночное значение полной стоимости кредита в этом сегменте (на срок до одного месяца в сумме до 30 тыс. рублей) снизилось в IV квартале 2016 года относительно аналогичного периода предыдущего года на 5,8 процентного пункта, составив 599,4% годовых. По сравнению со значением за IV квартал 2014 года сокращение составило 51,9 п. п.



Объем суммарной выдачи микрозаймов на развитие предпринимательства в 2016 году составил 24,1 млрд рублей и вырос на 7,8% по сравнению с показателем за предыдущий год.

