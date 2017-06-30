Глава Минфина Антон Силуанов сообщил о решении объединить Резервный фонд и Фонд национального благосостояния (ФНБ).

«У нас есть решение, чтобы объединить все резервные фонды в один: у нас есть Фонд национального благосостояния, есть Резервный фонд», — сказал Силуанов журналистам.

Силуанов: Минфин думает о консолидации средств суверенных фондов Минфин РФ предлагает правительству подумать о полном отказе от дальнейшего пополнения ФНБ и размышляет о консолидации средств суверенных фондов, рассказал министр финансов России Антон Силуанов.

Ранее министр уже отмечал, что такие планы обсуждались в Минфине. В поддержку идеи высказывался и экс-глава Минфина, глава совета фонда Центра стратегических разработок Алексей Кудрин

Отвечая на вопрос об объемах расходования средств Резервного фонда в 2018 году, Силуанов сообщил, что власти намерены направить на финансирование дефицита бюджета те дополнительные нефтегазовые доходы, которые поступят в бюджет от цены нефти выше 40 долларов за баррель в 2017 году.

«Средства Резервного фонда в следующем году будут потрачены в размере 623 миллиардов рублей — то есть те средства, которые мы в текущем году накопим и направим в Резервный фонд», — уточнил он.

Правительство накануне рассмотрело основные бюджетные проектировки на следующие три года. Согласно предложениям Минфина, объем расходования средств резервных фондов в 2018 году будет вдвое ниже, чем в текущем году.

Силуанов предлагал отказаться от дальнейшего пополнения Фонда национального благосостояния. По его словам, это связано с изменением ситуации в экономике. «Цены на нефть сократились, и мы сейчас не пополняем фонды. Те пополнения, которые у нас в этом году будут осуществлены, пойдут на восстановление Резервного фонда», — пояснил он.